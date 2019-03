El programa de televisión 'Involucrados' reveló que el cantante Luis Miguel por poco muere después de una alocada noche de sexo, drogas y alcohol que tuvo, después de ofrecer un concierto en Argentina, como parte de su gira 'México por siempre', según pudo relatar el periodista Luis Ventura en dicha emisión.

Y es que El Sol acaparó la atención de los medios de comunicación locales después del supuesto reencuentro que tuvo con una exnovia, Karina Jelinek; aunque más tarde surgió otra información donde se detalló que el intérprete de 'Si nos dejan' casi muere.

De acuerdo con lo difundido, tras los shows que LuisMi ofreció en Córdoba y Buenos Aires, no desaprovechó la oportunidad de salir de fiesta con amigos, misma en la que hubo drogas, sexo y alcohol.

Pero sus excesos los llevó al límite hasta que personal del Hotel Faena en el que se hospedaba tuvo que intervenir, por lo que entraron a su habitación, la 601, y tuvieron que reanimarlo:

"Un informante me mandó fotos en las que se muestra la habitación de Luis Miguel y el ingreso del responsable de los excesos. Una persona de nacionalidad mexicana llamado Jorge, que es dueño (sic) de las chicas y los excesos. A Luis Miguel se le fue la mano y, en la madrugada, comenzó a tener taquicardia y problemas respiratorios.

Él se iba a ir el día miércoles y se va recién hoy jueves. Vino con una señora de nombre Urbana y ella estaba desencajada. Ella que lo conoce lo vio muy mal. Lo llevaron al jacuzzi del baño para tratar de reanimarlo porque prácticamente estaba sin conocimiento.

Cuando desaparece su novia, Mollie Gould, que ponía un condicionamiento al descontrol, aparece Karina Jelinek con una amiga. No sé si Karina participó o no, pero esa noche hubo multisexo en la habitación de Luis Miguel. Karina me dice que se va 2:30 de la madrugada y que no lo vio a Luis Miguel. A mí me dicen que nunca se la vio salir. No sé si participó de toda esta historia. Esto fue de sábado para domingo. Y esto que pasó fue de martes para miércoles", describió el periodista Luis Ventura en el programa.

Ante esto especulan sobre el estado de salud de Luis Miguel y sobre si seguirá en pie su concierto en Asunción, Paraguay; no obstante, en el perfil de Instagram de El Sol compartieron una fotografía del escenario donde se presentará.