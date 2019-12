Madonna estrena novio de 25 años y bailarín

La 'reina del pop' tiene nuevo romance, o al menos eso es lo que dejan entrever las últimas imágenes publicadas donde se ha podido ver a una Madonna muy cariñosa con uno de sus bailarines, al que el mismo medio británico reconoce develando su identidad.

Se trata de Ahlamalik Williams, uno de los bailarines del espectáculo de la cantante estadounidense al cual le saca 36 años. Y es que este joven de 25 años parece tener todo lo que le gusta a Madonna para conquistar su corazón, al menos así lo demuestran las imágenes.

En las fotos donde ambos comparten balcón en una habitación de un hotel, se les puede ver en un tono más cariñoso de lo habitual, lo cual ha hecho saltar las alarmas de una posible relación, y más después de compartir habitación en las últimas horas en un hotel de Miami, donde permanece la cantante debido a su gira.

