Madre de una víctima de feminicidio se encadenó pidiendo justicia

La madre de Lilian Galindo, víctima de feminicidio, se encadenó a puertas del Tribunal Departamental de Justicia para exigir que el feminicida de su hija, no sea liberado en una audiencia.

La audiencia de cesación a la sentencia de Rodolfo D. I. se desarrolló esta tarde, acusado por el feminicidio de Lilian, que fue apuñalada 34 veces el pasado 21 de septiembre de 2016, siendo condenado a 30 años de cárcel en El Abra, sentencia que no fue ejecutada.

La presidenta del Tribunal Sexto de Sentencia Penal, abrió cuatro de seis riesgos procesales del acusado. El detenido pidió su libertad, y Sonia Galindo madre de la víctima teme que huya para no cumplir su condena.

Cortes indicó que apeló la decisión, al mismo tiempo recordó que el sentenciado nunca cooperó con la investigación. Se negó a someterse a pruebas de AND y “misteriosamente” se perdieron los datos del celular de la víctima en la Policía.

“De que me sirve tanto he caminado, a mí me ha dejado muerta en vida y sigo peregrinando. Si va salir ese asesino me va matar a mí y mi otra hija (…) Me han amenazado toda su familia, ahora vamos a ver dice”, declaró Sonia, madre de Lilian.