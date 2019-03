Maestro acusado de toques impúdicos a niñas de primero de primaria

Cochabamba Cochabamba

Un profesor de música está acusado por toques impúdicos a estudiantes de primero de primaria, fue capturado por los padres de las menores y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Los padres y madres de familia de primero de primaria de la unidad educativa, se movilizaron para detener al maestro. Acusan a la directora de encubrir al profesor, a quien acusan del delito de toques impúdicos a niñas de entre 5 y 6 años.

De acuerdo a declaraciones de los padres de familia, la directora recién informó a los padres de las víctimas lo que había ocurrido al día siguiente del hecho, pero no denunció la agresión a las direcciones departamental y distrital de Educación, menos a la Policía.

“Yo fui al colegio y la profesora me dijo: su hija fue manoseada por el profesor de música (…) Me quedé en shock, pero yo fui a dirección y me dijo que el maestro está suspendido, yo exigí el papel de respaldo de la denuncia para realizar la denuncia, pero no me dieron los datos, pero defensoría nunca se presentó, nunca se hizo nada, dejó que pasaran 24 horas” relató una madre.

Fueron los padres de familia que acudieron a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, luego sentaron la denuncia en la Felcc. La directora se negó dar el teléfono y la dirección del maestro denunciado, argumentando que resolverían el problema internamente; también se pidió a los padres no hacer público lo ocurrido comprometiéndose a suspender al maestro.

Las madres de familia exigen justicia mientras las pequeñas víctimas de primero de primaria no quieren acudir a pasar clases, por temor a ser agredidos sexualmente. De forma extraoficial se conoció que este maestro tendría antecedentes de juicios pendientes por acoso sexual.