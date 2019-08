Mamá que abandonó a su bebé recién nacida volvió arrepentida

Sucre, Bolivia Sucre, Bolivia

Claudia Berríos Barrios, de 36 años, dio a luz a una bebé sanita en el Hospital de la Mujer la madrugada del lunes, la cual dejaría abandonada horas después, quedando registrada su huida en una cámara de seguridad del nosocomio.

Dos días después trasciende que la mujer recapacitó y regresó por su bebé, revelando el drama que llevó a esa mujer a cometer tal acción. Según la responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sucre, Gabriela Viaña, Claudia había ocultado su embarazo a su familia y no hizo sus controles prenatales, porque atraviesa una situación económica precaria ya que debe cuidar de dos hijos adolescentes siendo madre soltera, mientras que vive en una habitación alquilada. Su único sustento es lo que obtiene vendiendo papas rellenas.

Claudia está padeciendo una crisis nerviosa posparto y está recibiendo asistencia médica y apoyo social. El equipo de turno de la Defensoría aportó para comprar un par de ajuares más, sin embargo, las necesidades aún son muchas.

Claudia era el nombre que usó para no brindar su verdadera identidad, en el hospital. Además personal del hospital reportó a un medio local, que la mujer no llegó con ropa para ella o la bebé, alegando que su supuesto esposo llegaría con sus documentos y la ropa necesaria, por lo que no dudaron en atenderla de manera oportuna.

La bebé llegó rápidamente al mundo pesando 3,8 kilos y con una medida de 51 centímetros de largo.

La mujer aprovechó el horario de visitas, para colocarse su ropa y marcharse, abandonando a la pequeña en el hospital, lo que se hizo público causando indignación en la opinión pública nacional, tanto por la actitud de la madre, como por los protocolos