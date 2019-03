Marcos Ovejero: “Vestir la Verde sería un orgullo”

Súper Deportivo.- Marcos Ovejero, delantero de Allways Ready, asegura que una de sus máximas aspiraciones es aportar al seleccionado boliviano. Optó por naturalizarse hace cinco años y lleva viviendo ocho en el país, donde no solo espera culminar su carrera, sino también radicar lo que le resta de vida.

“Vestir la Verde sería un orgullo. Hace ocho años que vivo acá y me siento como un boliviano más. Estoy agradecido con el país que tanto me dio; me casé con una boliviana y tengo mi hijito boliviano. Bolivia me gusta y no pienso irme de acá, cuando termine mi carrera pienso quedarme a vivir”, manifestó el argentino de nacimiento.

“La gente de Bolivia siempre me mostró cariño en todos los clubes donde jugué. Ojalá llegara a ser convocado; uno siempre sueña con formar parte de la selección. Jugar Copa América y eliminatorias sería un sueño cumplido; y también sería un orgullo que la gente argentina me vea vestir la Verde”, añadió.

Respecto a la actualidad del seleccionado, Ovejero expresó su total respaldo al trabajo liderado por el técnico Eduardo Villegas. “La selección tiene un buen técnico, hay que darle tiempo y confianza para que pueda lograr más cosas con sus jugadores. Aún falta para Copa América y eliminatorias. Hay que apoyar a la selección, sobre todo en las malas”, sentenció.

El ariete paseó su fútbol en territorio nacional vistiendo la camiseta de Guabirá, Universitario, La Paz Fútbol Club, Sport Boys y Allways Ready, donde juega actualmente. Es uno de los goleadores del torneo con seis tantos en su cuenta.