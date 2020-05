Mayweather vuelve a saltarse la cuarentena con dos fiestones

Floyd Mayweather acudió este sábado al International Boutique Nightclub, en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos, donde disfrutó de una velada junto a decenas de sus amigos, saltándose todas las prohibiciones de reuniones masivas para evitar el contagio de coronavirus.

El boxeador, sin ningún tipo de medida de seguridad o desinfección extra, disfrutó de la música 'hip hop' del local durante toda la noche, y en ningún momento hizo ademán de taparse mientras le grababan.

De hecho, las imágenes las compartieron desde la cuenta oficial de instagram del club en una story, que inmediatamente fue capturada por cuentas de otras redes.

What pandemic? Floyd Mayweather parties at packed nightclub in Arizona. 🤦‍♂️



(🎥: IG/intlaz) pic.twitter.com/5Cku1Efmre