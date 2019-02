Médicos abandonan diálogo con el Gobierno para tratamiento del SUS

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

Pasado el mediodía de este sábado se instaló la reunión entre representantes del Legislativo, Ejecutivo y el Colegio Médico de Bolivia que debían debatir la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), sin embargo, el encuentro se rompió en menos de una hora (13.00) sin que haya ningún consenso en el Palacio Legislativo de la Sede de Gobierno.

El encuentro fue acordado entre el Gobierno y 30 representantes de la rama médica para analizar por "tiempo y materia" el proyecto de ley del Sistema Único de Salud (SUS) y lograr un consenso al respecto.

Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, expresó sentirse un "poco desconcertado" con la actitud de los médicos, porque con ellos el jueves se había acordado que la Asamblea postergue el tratamiento de la Ley del SUS hasta el lunes, para trabajar el fin de semana hasta consensuar el texto.

"Hoy día (sábado) debíamos instalar a las ocho de la mañana, posteriormente nos dijeron 10:30, hemos esperado hasta las 12:00, vinieron toda una estructura y solamente para presentar una ayuda memoria que no hace la naturaleza jurídica de la ley y son más reivindicaciones sectoriales", dijo.

Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, lamentó que el Colegio Médico de Bolivia tomara esa posición y presente propuestas que nada tienen que ver con el proyecto de ley del SUS y que sólo apunta al tema de financiamiento.

"Para nosotros lo mejor hubiera sido debatir, teníamos todo el día sábado, todo el día domingo, para debatir con ellos por tiempo y materia, punto por punto y lamentamos que eso no se hubiera dado de esa manera, hemos recibido estas observaciones, no concordamos con muchas de ellas, pero no son observaciones al proyecto de ley, son puntos generales sobre temas financieros", explicó.

Montaño garantizó que existe sostenibilidad para la implementación del SUS y dijo que el trabajo para su implementación continuará desde el lunes.