Mesa se presenta ante la Fiscalía y reitera que no responderá a la guerra sucia

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, asistió este lunes a la Fiscalía para declarar en el marco del proceso que se le sigue por privatización y capitalización.

“Quiero decir que esto es más evidente y cada vez más obvio, que se trata de la sucesión interminable de una guerra sucia. Esta guerra sucia hoy tiene tres socios, el MAS, el gonismo a partir de una persona nefasta como don Mauricio Balcázar, yerno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y la candidatura de Óscar Ortiz", dijo.

El pasado viernes, el expresidente del país fue citado por el Ministerio Público para comparecer por dichas acusaciones, sin embargo, después se anuló esa citación para evitar que se politice el proceso.

"En siete oportunidades he sido citado y he asistido a las convocatorias judiciales, a pesar de que tienen intenciones vinculadas a las políticas, pero son procesos judiciales a lo que uno tiene que responder. Voy a venir a las veces que me vengan a convocar, cualquiera que sea el motivo y cualquiera que sea el contexto, pero lo que no voy a hacer es responder a especulaciones y acusaciones de personas descalificadas”, aseveró.

Asimismo, aseguró que si el Gobierno quiere seguirle un proceso por las acusaciones de Balcázar, que lo hagan, “pero no voy a responder a la guerra sucia”.

Por su parte el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que Mesa debe declarar sobre el supuesto dinero depositado en cuentas de PAT en el periodo 2002-2003 cuando era accionista mayoritario.

“La explicación está en el hecho de que en esos documentos figuraba el señor Mesa como receptor de montos de dinero estimados a gastos reservados, eso no es un montaje, no es una mentira, es algo sobre lo que el señor Mesa debería aclarar”, aseguró Romero.