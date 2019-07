Messi no recibe medalla de bronce en Copa y dispara: "No quiero ser parte de esta corrupción"

Sao Paulo, Brasil Sao Paulo, Brasil

SAO PAULO (Reuters) - Lionel Messi acusó el sábado a la Conmebol de corrupción y dijo que la Copa América está "armada" para que la gane Brasil, luego de ser expulsado en forma polémica en el partido por el tercer puesto disputado en Sao Paulo, saldado con una victoria de Argentina 2-1 sobre Chile.

"Siempre digo la verdad y soy honesto, eso es lo que me deja tranquilo. Si lo que digo afecta y tiene repercusiones (...) Creo que lo que pasó es por lo que dije", refirió el astro del Barcelona en referencia a sus duras críticas contra el arbitraje y el uso del VAR tras semifinal perdida 2-0 contra Brasil.

Según afirmó, Argentina fue perjudicada por la no sanción de dos penales en Belo Horizonte. "Brasil controla la Conmebol", declaró Messi.

El capitán argentino fue expulsado el sábado en el estadio Arena Corinthians tras protagonizar un altercado con Gary Medel, en el que el chileno también fue removido de la cancha.

"Otra vez no se usó el VAR para revisar la jugada de la expulsión, me voy tranquilo pese a la bronca de no haber podido terminar este partido. Lo que dije la otra vez quizás pasó factura (tuvo un costo). Con una amarilla se terminaba todo", afirmó.

Luego, Messi aclaró el motivo por el cual no participó junto a sus compañeros de la ceremonia de premiación por el tercer puesto: "Porque no tenemos que ser parte de esta corrupción". Tampoco Nicolás Otamendi fue a recibir su medalla de bronce en el campo de juego.

"Nos faltaron el respeto en toda esta copa, tengo la sensación de que estábamos para más, no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permite que la gente participe del fútbol", argumentó Messi, quien sufrió la segunda expulsión en su carrera con la camiseta albiceleste.

Consultado sobre si le preocupa la sanción que recibirá –que lo dejará al menos fuera del primer partido de las eliminatorias hacia Qatar 2022-, Messi respondió: "Que hagan lo que quieran, yo me voy orgulloso de este grupo que dio todo, espero que se respete este grupo, que la gente lo banque, como lo viene haciendo".

En declaraciones a la prensa, el diez de Argentina volvió a emprenderla contra la Conmebol ante una pregunta sobre la final del domingo en el Maracaná. "Creo que Copa está armada para Brasil, ojalá que el VAR y el árbitro no tengan nada que ver en esta final, ojalá que dejen que Perú pueda competir".

Acerca de la Copa América que realizó Argentina, manifestó: "Nosotros estamos contentos, más allá de no haber ganado la Copa, con los dos últimos partidos en un alto nivel, muy competitivos, ahora a seguir en crecimiento".

Messi no se escapó a la consulta sobre si el novato seleccionador Lionel Scaloni debiera seguir en el cargo.

"Es bueno, nos da tranquilidad a todos que se quede al menos hasta diciembre. Él fue creciendo a la par del equipo, del grupo, creo que encontramos una idea de juego, una buena dinámica y ojalá no se rompa".

