Michelle Rivera cumplirá 25 años este domingo

Michelle Rivera Biwer cumplirá este domingo 12 de enero 25 años, modelo y actual presentadora del programa El Mañanero de la Red Uno, fue sorprendida por sus colegas Rodrigo Eguino, Mariana Dupleich y Marvin Butron.

La hermosa rubia se conmovió cuando vio los saludos de su familia y compañeros de trabajo de la Casa Naranja, uno a uno la felicitaron, pues en poco tiempo logró ganarse el corazón de todos, con su actitud positiva y resplandeciente sonrisa.

“Estoy muy agradecida con la producción, es una linda sorpresa, no me lo esperaba sinceramente, porque mi cumpleaños es el domingo (…), la verdad él es cumpleaños más bonito que he tenido”, dijo conmovida Michelle.