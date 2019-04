Mini pizza 🍕👌🏻 Insumos: Masa 500 gramos de harina de trigo todo uso 1 cucharadita de sal 15 gramos de levadura instantánea 1 taza de agua tibia Salsa 1/4 taza de aceite 1/4 taza de cebolla cortadita 2 dientes de ajo 3 taza de puré de tomate 1 cucharada de sal 1/2 cucharadita de orégano en polvo 250 gramos de jamón rebanado 100 gramos de salchichón rebanado 2 tazas de vegetales varios cortaditos (pimentón, maíz, brócoli, etc.) 300 gramos de queso mozzarella rallado Preparación: Masa En un bol coloca la harina forma un volcán y agrega la sal, luego en el centro añade la levadura y 2 cucharadas de agua tibia, deja fermentar por 3 minutos. Agrega el resto del agua y amasa. Deja reposar la masa tapada en un lugar tibio (puedes ser cerca del horno) por 15 minutos. Salsa Saltea un poco en el aceite caliente la cebolla y el ajo, agrega el puré de tomate, mezcla bien y cocina por 1 hora a fuego bajo. Agrega el orégano en polvo, retira del fuego y reserva. Montaje de la pizza Estira la masa y colócala en bandejas previamente engrasadas y enharinadas. Agrega un poco de la salsa luego el jamón, salchichón, vegetales y el mozzarella rallado. Hornea por 30 minutos. Sirve caliente #CocinerosBolivianos #pizza #minipizza #pizzamini

