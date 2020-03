Ministra Medio Ambiente: "Restauraremos áreas protegidas afectadas"

La ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, anunció la entrega de un Plan de Restauración de áreas protegidas de Bolivia afectadas, proyecto que será concluido los próximos días.



Estamos en el trabajo de hacer el plan de la restauración que, creo, sale en unos diez días, para que lo empecemos a ejecutar. Es un trabajo que nos recomendó nuestra presidenta Jeanine Áñez, para reforestar las áreas afectadas y abordar el problema del agua", expuso la ministra Pinckert.



Recordó que el compromiso del gobierno es ejecutar planes de reforestación, porque, reflexionó la autoridad, "lo único que nos permitirá tener agua es que sigamos sembrando árboles, los bolivianos hemos sufrido la pérdida de más de 5 millones 300 mil hectáreas, gran parte en la Chiquitania".



"En el `Día Internacional de la Vida Silvestre" destacó el trabajo que vienen desarrollando el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) como el de los guardabosques.



"Los árboles, estén sembrados donde estén sembrados, producen humedad, produciendo la vaporización para que tengamos agua, por lo que si no se reforesta la Amazonía, la Chiquitania, les va a faltar agua en Cochabamba y otras regiones del país", reflexionó la ministra Pinckert.



en esa línea, de proteger la biodiversidad, la ministra agradeció la colaboración de las empresas como Ende-Valle Hermoso, que aportaron con motorizados y equipo de apoyo, para que los guardabosques puedan cuidar el Parque Nacional Carrasco que tiene 622 mil 600 hectáreas, donde se encuentra las grandes reservas de agua como de especies, vegetales y animales.



"Tienen que cuidar las cinco mil especies vegetales, las 850 especies animales superiores, que son un aporte a todo el ecosistema", exhortó la ministra, a tiempo de agradecer por el trabajo de protección de la biodiversidad.



Pinckert, lamentó que debido a políticas predadoras del gobierno anterior, visibilizadas a través de asentamientos ilegales se perdieron anfibios, únicos en su especie, debido al fuego que consumió la Chiquitanía.



"Pero no todo es mala noticia, hemos venido trabajando en el Ministerio para obtener recursos de la cooperación internacional, para coadyuvar a todos los gobiernos municipales para la restauración de esa región".



Explicó que planes de restauración incluyen, también a la cuenca Taquiña.



"Hoy (martes) se han reunido los técnicos para que se empiecen a hacer los ajustes y se ejecuten los trabajos de reparación (en Tiquipaya), ya hay una empresa que lo va a hacer de forma rápida", refirió.



También informó que se vienen realizando ajustes en el proyecto Misicuni, que costó 130 millones de dólares "y que debería estar funcionando, pero hay sectores en Cochabamba que no están recibiendo agua.



Aseguró que las soluciones a los apremiantes problemas que se presentan en varios municipios, como efecto de la depredación, serán rápidas sin aguardar la conclusión de las auditorias inicias durante esta gestión de gobierno.



Pinckert dijo que por orden de la Presidenta del país, Jeanine Añez, los proyectos medio ambientales tienen prioridad, en defensa de las reservas y parques naturales.



"Nosotros estamos trabajando de verdad, para proteger nuestros parques nacionales, porque lo que pasó en el anterior gobierno fue lapidario: sostener una visión económica ligada al narcotráfico, eso tenemos que vencer", sostuvo la ministra.



En ese sentido, cuestionó el hecho de que Bolivia no se hubiese beneficiado con los llamados "bonos de carbono", que se traducen en recursos financieros, a cambio de proteger la biodiversidad.



"Bajo el título de que la madre tierra no se negocia, se tapó todo el tema del narcotráfico. Por eso es que buscamos colaborar con nuestros guardaparques, porque sabemos lo que sufren", dijo la ministra Pinckert.

Fuente: ABI



En ese contexto, ofreció la protección de los ministerios de Defensa y Gobierno para resguardar la naturaleza de la depredación promovida, apuntó, por el narcotráfico.