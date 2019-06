Ministro Arce dice que lo tergiversaron y que nunca justificó a Urquizu

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró este miércoles que fue tergiversado en sus declaraciones respecto al gobernador Esteban Urquizu. Explicó que nunca justificó la actitud del Gobernador de Chuquisaca sobre los toques impúdicos que realizó a una mujer.

La semana pasada cuando se dio a conocer el caso, Arce indicó que el tema de Urquizu “quizá no llegue para un proceso, no hay que ser tampoco demasiado exagerado”. Sostuvo que con exageración se refirió a un posible encarcelamiento de Urquizu.

“Yo hable de una exageración cuando se me preguntó si debería ser el Gobernador de Chuquisaca encarcelado por este hecho”, aseveró Arce, según reportó el parodista Iván Ramos de la Red Erbol.

Diputados de oposición presentaron denuncia penal contra el gobernador de Chuquisaca Esteban Urquizu por acoso sexual a raíz de un video que circula en redes sociales donde se ve a la autoridad tocando inadecuadamente a una mujer. pic.twitter.com/ApqjTFbGSN — NotivisionBO (@NotivisionBO) 14 de junio de 2019

“Nosotros como cabeza de sector, como Ministerio de Justicia, nunca hemos justificado este acto, no podríamos hacerlo, no se puede sacar una declaración fuera de contexto”, reclamó. La autoridad nacional recalcó que debería haber una disculpa sincera, sensible y un compromiso de Urquizu para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Dijo que la víctima tiene todo el derecho de seguir el proceso y que amerita una sanción penal.

“Esta denuncia se ha presentado, está en manos el Ministerio Público. Si la víctima, por supuesto en uso de su derecho, considera que ha sido vejada, tiene todo el derecho de hacerlo, y más allá de toda consideración subjetiva, si amerita una sanción penal, por supuesto que amerita”, sostuvo el ministro.

No obstante, reiteró que un encarcelamiento sería una “situación extrema”, pero podría llegar a darse si la víctima persiste con la denuncia y la autoridad lo determina así.

“Pero en ningún momento nosotros hemos apañado ni hemos, ni hemos protegido, ni hemos salido en defensa jamás de una ninguna persona que cometa este tipo de situaciones”, recalcó.