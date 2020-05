Momento en el que una madre empuja a su hijo autista a un canal

Imágenes desgarradoras se revelaron en torno a la muerte de un niño autista en Miami, donde la principal sospechosa del crimen es su propia madre.

El video fue captado por una cámara de seguridad el pasado 21 de mayo y muestra el momento en el que Patricia Ripley empujó a su hijo, Alejandro, de 9 años a un canal en el que sería el primer intento de acabar con la vida de su hijo. En esa ocasión vecinos del lugar oyeron los gritos de Alejandro y lograron salvarlo.

Según las investigaciones, alrededor de una hora después, la mujer llevó al niño a otro canal donde logró cumplir con su cometido. Posteriormente, la madre dijo a la Policía que su hijo había sido secuestrado por dos desconocidos. Tras varias horas de búsqueda, el cadáver de Alejandro fue descubierto a unos 6 kilómetros del lugar donde, según la madre, había sido raptado.

Ripley fue detenida acusada asesinar a su hijo y de haber intentado ocultar el crimen con una denuncia falsa de secuestro y se enfrenta a los cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato premeditado.

Video shows Patricia Ripley, a Florida mother, pushing her Autistic 9-year old son into canal in failed first attempt to drown him last Thursday —- later that evening she would accomplish her goal; story: https://t.co/CVivdGkHwD pic.twitter.com/MM3oMUgrep