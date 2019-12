Mónica Naranjo termina el año en infartantes topples

Día 31... 🤗 Último día de un año muy especial para mí...😍 He recuperado tantas cosas.... En unas pocas horas estará disponible en todas las plataformas “Palabra de Mujer”, algo que he grabado muy especialmente para vosotros, para que recordemos juntos aquella época tan bonita. 🥰😚⁣ ⁣ Y si el 2019 os ha gustado, esperad a ver lo que estamos preparando para el 2020... 💖🦋🥳⁣ ⁣ #MónicaNaranjo #PalabraDeMujer #LaPanteraVuelve

A post shared by Mónica Naranjo (@monicanaranjo) on Dec 30, 2019 at 12:00pm PST