La ministra de Salud, Gabriela Montaño, lamentó hoy la falta de acuerdos interinstitucionales con las gobernaciones de La Paz, Tarija y Santa Cruz, para implementar el Sistema Único de Salud (SUS), que entrará en vigencia el 1 de marzo.

"Ha habido departamentos como La Paz, Tarija y Santa Cruz que sus gobernaciones han decidido no avanzar en estos convenios interinstitucionales, por lo tanto, no vamos a poder entrar con el SUS mientras las gobernaciones no entren a un acuerdo", aseguró.

Montaño informó que se logró cerrar convenios interinstitucionales con las gobernaciones de Cochabamba, Chuquisaca y Oruro, para administrar los hospitales de tercer nivel y dijo que con el resto aún se está "procesando", a excepción de La Paz, Santa Cruz y Tarija.

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, elaboró un convenio de 10 años para que las gobernaciones transfieran el presupuesto regional asignado a salud a ese ministerio con el fin de que éste dote de equipos, ítems y otros a hospitales de tercer nivel, para aplicar el SUS.

La Ministra de Salud consideró la negativa de esas tres gobernaciones como "obstáculos y trabas" y dijo que las autoridades departamentales deberán explicarle a la población de esas regiones del país, por qué no contarán con un seguro médico gratuito a partir de marzo.

"No entendemos la actitud de poner una barrera para que el Gobierno nacional invierta en hospitales de tercer nivel que lo necesita, esperemos que nos dejen trabajar para poder implementar el SUS", complementó.