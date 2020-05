Muere la concejal ecuatoriana que aconsejaba no usar barbijos

Manta, Ecuador Manta, Ecuador

La concejal de Manta, de la provincia de Manabí en Ecuador, Violeta Ávila, falleció este martes 19 de mayo por complicaciones en su salud relacionadas con problemas respiratorios.

La noticia fue confirmada por el Alcalde de Manta Agustín Intriago: «Estoy consternado. Mi abrazo profundo a la familia de la Dra. Violeta Ávila, concejal de Manta y amiga».

Desde el pasado 6 de mayo, Ávila se encontraba internada en el hospital del IESS de Manta. La casa de salud no ha confirmado si Ávila falleció por Covid-19.

“En esta enfermedad del coronavirus, ojo, no es mortal, tiene un 2% de mortalidad. No tiene por qué estar usando las mascarillas con el ánimo de la prevención, porque no es necesario y ustedes están gastando la plata. Para eso mejor compre naranja, limón, maracuyá o compre frutas cítricas ricas en vitamina C que nos va a aumentar el sistema inmunológico”, decía Ávila.