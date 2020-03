Murillo advierte a la población que controles en la cuarentena serán mas rigurosos

Una vez declarado el estado de emergencia por la presidente Jeanine Áñez, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que los controles para los ciudadanos, serán más rigurosos, usando el peso de la ley para quienes infrinjan lo determinado, quienes podrían llegar a ser acusados por el delito de atentado contra la salud.

"Los operativos de control van a ser muy duros, nosotros ahora con este Decreto, no solo que vamos a estar en todos lados, sino que no vamos a permitir que con ningún pretexto la gente que no esté autorizada esté en la calle, la vamos a llevar detenida y va a tener que asumir su multa", afirmó la autoridad.



Sin embargo es necesario explicar, que aquellas personas infractoras de estas deberán pagar una multa de mil bolivianos y arresto de ocho horas. En el caso de los conductores la multa asciende a los dos mil bolivianos y su motorizado quedará retenido hasta el final de la emergencia, es decir, hasta el 15 de abril.

El Decreto emitido por la Presidenta Áñez también establece que aquellos encargados de la producción y abastecimiento de insumos de higiene, medicamentos y productos de primera necesidad podrán desarrollar sus actividades de forma ininterrumpida. Al igual que los trabajadores de la prensa, quienes deber portar en todo momento sus credenciales de trabajo.

Respecto a los permisos de circulación emitidos, la autoridad mencionó que desde la fecha todos los permisos otorgados quedan nulos y se les entregará nuevos permisos a las personas, que realmente lo necesiten, las cuales son muy pocas.

Finalmente Murillo pidió a la población respetar las nuevas determinaciones, y por sobre todo tener orden cuando sea su día para ir abastecerse al mercado.

Cabe recordar que la presidente Áñez dispuso nuevas medidas preventivas para frenar el COVID-19, entre ellas, solo podrá salir una persona por familia, de entre 18 a 65 años de edad, bajo restricción de acuerdo al último número de su cédula de identidad: Lunes las terminaciones 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, y viernes 9 y 0.