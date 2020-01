Murillo: "No habrá elecciones donde no haya policías y militares"

Arturo Murillo, ministro de Gobierno, advirtió que no habrá elecciones en regiones donde no exista control de la Policía y Fuerzas Armadas, ya que se debe evitar cualquier tipo de violencia.

"En el lugar en el que alguien se ponga chúcaro, bueno, en ese lugar no va a haber elecciones , ojo, si no hay el control policial y militar, que va a haber esta vez en absolutamente todos los rincones del país para las elecciones, repito policial y militar, hemos hecho un matrimonio para las elecciones, para cuidar el voto de la gente, estamos en problemas", afirmó la autoridad, quien explico que estas determinaciones son para garantizar un proceso electoral limpio, como esta pautado para el próximo 3 de mayo.



"La OEA, la Unión Europea, nos han pedido, el Tribunal Supremo Electoral, que todo el país tiene que tener control policial y militar para que no haya ningún sobresalto y el voto vaya resguardado y no se pierda en el camino", agregó.



Asimismo, aclaró que la Policía está trabajando en el trópico de Cochabamba y prueba de ello son los operativos antidroga que se realizan en esa región.



Explicó, sin embargo, que el problema en los municipios de esa región tiene que ver con las Estaciones Policiales (EPI's) destruidas durante los conflictos político-sociales, que se registraron tras descubrirse un fraude en los comicios nacionales del 20 de octubre pasado, que derivaron en la renuncia y salida del país del expresidente, Evo Morales.



"Ahora las EPI's de los policías las han quemado. No voy a llevar a los policías a dormir en el piso, sin condiciones y los alcaldes deben hacer su trabajo y garantizar las condiciones", enfatizó la autoridad.