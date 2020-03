Murillo: "Santa Cruz tiene más contagios por no acatar completamente la cuarentena"

Sin duda alguna Santa Cruz, es el departamento más golpeado por el coronavirus, con 42 de los 71 casos confirmados a nivel nacional. Es por tal motivo que autoridades nacionales, se encuentran preocupadas por la situación actual de la región oriental, donde parece inminente el ingreso a la fase 4 de la pandemia del Covid-19.

“En Santa Cruz se está entrando a la fase cuatro (de la pandemia) y eso es muy peligroso, acá se están dictando autos de buen gobierno y se tienen que apretar las cosas, sino se respeta (las normas), Santa Cruz puede vivir momentos muy difíciles”, afirmó el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo en entrevista con Red Uno.

Murillo afirma que la región cruceña no ha cumplido a cabalidad la cuarentena, siendo este el principal motivo para el contagio existente del departamento.

"El problema es que la gente no obedece y si vemos la estadística de otros días, es terrible la cantidad de gente que se mueve en Santa Cruz y que no acata, es por eso que les pedimos, les rogamos a los ciudadanos que sean conscientes, no salgan de sus casas”, manifestó Murillo, quien hizo una comparación con el departamento de La Paz, donde hay 93 personas arrestadas por infligir la cuarentana, a diferencia de Santa Cruz con 259.

Cabe recordar que mediante la conferencia de prensa habitual, las autoridades de salud cruceñas, confirmaron 8 nuevos casos, de los cuales 26 son locales y 16 importados, además no se conoce el nexo epidemiológico de 2 personas, por lo que esto significaría un próximo ingreso a la fase 4 de la pandemia.

“Ya estamos en lo que estábamos anticipando. Estamos en franca transmisión comunitaria y estamos rastreando a dos personas de las que no se conoce cómo contrajeron el virus y si no las encontraron hasta el sábado, estaríamos declarando oficialmente que estamos en plena transmisión local y camino a una eminente transmisión sostenida”, explicó Marcelo Ríos director del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Por otra parte durante la mañana de hoy sábado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en compañía del Ministro de Defensa, Fernando López, y otras autoridades nacionales, se encuentran en Santa Cruz, para luego dirigirse a otros municipios, y verificar el cumplimiento de la cuarentena.