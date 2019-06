Muy pronto nueva película de Dragon Ball

Si esta noticia es verdad, la espera por el retorno de Dragon Ball Super será larga.

Lo que sucede es que en Japón se lanzó una edición en Blu-ray de la más reciente cinta basada en la serie, Dragon Ball Super: Broly. Hasta ahí todo normal. Pero entre los extras que tiene está una entrevista con Akio Iyoku, de Shueisha.

Según él “ahora, para nuestros próximos pasos, nos estamos preparando constantemente para la siguiente película…”. Eso último confirma el proyecto, aunque para el cine y no para la TV como pedían muchos fans.

Pero Iyoku sigue hablando, añadiendo “Broly era tan fuerte que creo que la próxima probablemente será totalmente diferente. He superado varios obstáculos con partes de Broly, por lo que no me desgastaré”.

Es de imaginarse que el siguiente proyecto sea algo completamente renovado. Es decir, que tenga un enfoque diferente, lo que, por supuesto, no le caerá mal a esta franquicia.

Pero los comentarios de Akio Iyoku no se detienen ahí. Al final, señaló “creo que Dragon Ball continuará, así que quiero que los fanáticos lo esperen”. Ahora, esto bien podría ser una señal de que la continuación de Super demorará un poco.

En concreto, nos referimos al anime que muchos quieren que vuelva. A menos que Toei Animation tenga un equipo que se encargue de la película, y el otro de la animación para televisión.

Pero no puede garantizarse algo así. Sería creíble que la compañía tomar la cinta de Broly, y tomara también la nueva para servir de base a la segunda temporada de Super. ¿Es una idea descabellada? No, porque en el pasado lo hizo.

El inicio de Dragon Ball Super está basado en dos películas animadas, La Batalla de los Dioses y La resurrección de Freezer. Algunas cosas se adaptaron para que cuadraran con el formato de serie, se añadió un poco de relleno y listo.

Nada impide que pueda volver a aplicar la misma estrategia cuando salga este nuevo filme. Pero bien podría no hacerlo. Al menos hay algo seguro: viene una nueva película y eso es ganancia para los fans.

Así todos los fanáticos de Dragon Ball, de seguro esperarán con ansias y paciencia esta versión moderna que puede abrir las puertas a nuevas aventuras.