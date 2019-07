Nació sin órganos sexuales, a sus 18 años anhela una cirugía

Una joven de 18 años que nació sin ningún órgano sexual reveló que todavía se siente segura de tener citas, y le cuenta a las personas que conoce desde el principio sobre su situación única.

Jyoti Gambill-Read de Hopkins, Minnesota, EEUU, nació 'intersexual', algo que ella define como 'no tener los órganos o partes sexuales binarios típicos'. Ella comenzó a desarrollarse como una niña en el útero durante aproximadamente 12 semanas antes de que el proceso se detuviera de repente.

Se identifica como mujer y ha tomado estrógenos desde su adolescencia. Jyoti ha decidido someterse a una cirugía reconstructiva en el futuro para crear una abertura vaginal.

Jyoti nunca ha dejado que su condición la detenga: recientemente se graduó de la escuela secundaria y asistió a la universidad en el otoño.

'Cuando me miras, ves una mujer. Entonces todos asumen que lo soy. Pero hay un poco más que eso.

'Intersex es básicamente una variación o término evolucionado del hermafrodita-ismo . Puede variar de persona a persona, pero en mi caso, significa que no tengo órganos sexuales internos o externos .

Jyoti Gambill-Read con su madre Sue, quien la adoptó de su natal Kolkota, India 'También significa que no podré tener mis propios hijos biológicos.'Es complicado de explicar y articular, pero en realidad creo que es bastante simple.

'Con las citas, me gusta ser sincera. ¿Cuál es el punto de entrar en una relación y llegar al punto de sentirse cómodo, y luego lanzar esto sobre ellos?

"Me describiría como más bisexual o pansexual: estoy abierta a salir con alguien, no me limito a un grupo específico.