Neymar esta listo para volver a jugar

Neymar Jr. está recuperado de su lesión y podría jugar con el París Saint-Germain este viernes ante el Lille. Más que una solución para el equipo puede representar un problema para el técnico de los parisinos, Thomas Tuchel, que tendrá que poner a prueba sus habilidades.

El astro brasileño se lesionó el mes pasado en un partido con la selección, viajó a Madrid para presenciar la nueva Copa Davis de tenis el martes por la noche y vio jugar a la España de Rafael Nadal, acompañando a antiguos compañeros del Barcelona, Jordi Alba y Gerard Piqué.

Tuchel expresó su decepción por el hecho de que Neymar viajara a otro país tan cerca de un partido de liga y saliendo de una lesión. Pero aunque se trataba de un simple partido de tenis, y no de una fiesta nocturna, parece confirmar el rumor que suena desde hace mucho tiempo atrás, de que las estrellas mandan en el PSG.

“¿Qué puedo hacer? No soy su padre, ni la policía, soy el entrenador. Como entrenador, ¿me agradó esta salida? No, en absoluto, eso es evidente, pero no es el momento de ponerse nervioso" dijo Tuchel el jueves.

Los ultras del club le dieron un recibimiento muy duro a Neymar cuando se reincorporó al equipo en septiembre, después de haberse perdido cuatro partidos de liga tras el intento fallido de su fichaje.