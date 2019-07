Presidente de Barca dice que Neymar quiere abandonar el PSG pero el club no lo dejan

BARCELONA (Reuters) - El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, dijo el viernes que su club sabe que Neymar quiere dejar el Paris St Germain para volver a la liga española, pero destacó que el equipo francés no quiere transferirlo.

"Sabemos que Neymar quiere irse del PSG, pero también sabemos que el PSG no quiere que se vaya. Así que no hay caso", sostuvo Bartomeu en rueda de prensa.

La dimisión de Jordi Mestre como vicepresidente deportivo del Barcelona no tiene nada que ver con el posible fichaje de Neymar. Así lo ha manifestado el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, durante una rueda de prensa, este viernes por la tarde. “La dimisión de Mestre no tiene nada que ver con Neymar ni con el 200% (cuando el directivo aseguró que el jugador no se movería del Barcelona). Sabemos que Neymar se quiere ir del PSG, pero sabemos también que el PSG no quiere dejarle marchar. No hay caso”.

Bartomeu argumentó: "Hace dos días, Jordi Mestre días me explicó los motivos por los que quería dejar la vicepresidencia deportiva. Uno de ellos, era las discrepancias con el área deportiva y también hay un cansancio de muchos años el frente del área deportiva de fútbol”. El presidente del Barcelona añadió: “No quiere decir que haya ninguna crisis. Al final se trata de hacerlo con ilusión. Y de cada situación salimos más fuertes. Son cargos que desgastan. Ha habido muchos cambios. Tenemos ganas, ilusión y proyecto. Hoy mismo presentamos a De Jong”.