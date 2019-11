Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Cedió ante el pedido de la población. El nuevo comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Miguel Mercado, expresó su apoyo al amotinamiento policial establecido en varias regiones del país, y lo ratificó después de la presión que recibió de la multitud de personas que se congregaron en las afueras del Comando Departamental.

Pasada las 17:00 horas de este sábado, el nuevo jefe policial ofreció una conferencia de prensa en el que evitó dar una postura respecto al motín acatado desde la tarde del viernes. El comandante dijo que no pretende disolver el problema sino trabajar con los policías para que de manera progresiva se pueda dar una solución.

Terminada esta conferencia, una multitudinaria concentración y representantes del Comité Cívico cruceño aguardaban por la autoridad policial en las afueras del Comando Departamental para conocer su posición respecto al amotinamiento.

"Yo no he venido a interferir con el movimiento de la policía, no hemos dado ninguna instrucción, hemos hablado con algunos de ellos y me han referido que van a cumplir la función de auxilio a la población, no van a descuidar a su pueblo, van a estar con las patrullas necesarias", dijo Mercado en su primera intervención a la población.

El coronel señalaba que la ciudadanía debía coordinar con los voceros del motín, declaración que causó molestia en la multitud que ya pedían su renuncia como comandante.

Rómulo Calvo, vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, tomó la palabra en el acto y manifestó que si el comandante no aceptaba el motín sería desconocido por la ciudadanía cruceña.

"Teníamos la esperanza cuando cambiaron al anterior comandante, que el que venga sea una persona consciente, que se ponga al lado de su pueblo, de la Constitución Política del Estado, pensábamos que usted sería el ideal y si no lo hace el pueblo no estará con usted. Así como tan fácil llegó, también podemos exigir que se vaya", señaló Calvo.

Ante este panorama, Mercado dijo: "Apoyo el motín, estamos con la tropa", donde después flameó una bandera nacional ante la ovación de las personas.