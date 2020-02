Ozil alaba la impronta de DT Arteta en el Arsenal pese a dificultades iniciales

11 feb (Reuters) - Arsenal sólo ha ganado tres partidos desde que Mikel Arteta asumió el cargo de entrenador en diciembre, pero el alemán Mesut Ozil dice que el equipo ha mejorado gracias al nuevo enfoque táctico del español.

El Arsenal ocupa el décimo lugar en la Liga Premier con 31 puntos, 10 por detrás del cuarto clasificado, Chelsea, pero Ozil insistió en que el equipo sigue luchando por un puesto de clasificación para la Liga de Campeones a falta de 13 partidos por el cierre del torneo.

"Hace tan sólo dos meses que Mikel está aquí y hemos mejorado mucho tácticamente", dijo Ozil a periodistas. "Todos saben (...) en qué posición tienen que jugar o cómo (el entrenador) quiere que ataquemos o que presionemos al equipo contrario".

"Sabemos que está siendo una temporada difícil para nosotros, pero queremos ganar partidos para obtener los puntos que nos permitan estar al final de la temporada entre los cuatro primeros. Nuestro objetivo es estar en la Liga de Campeones".

En cuanto a su propio futuro en el club, Ozil dijo que no está seguro de lo que pasará cuando su contrato expire el próximo año.

"Después de esta temporada me queda un año más y después de eso no sé qué pasará porque no puedo predecir el futuro", señaló. "Lo que puedo hacer es dar todo por el equipo, por mí mismo, para tener éxito y ver qué pasa en el futuro".

(Reporte de Hardik Vyas desde Bengaluru, editado en español por Darío Fernández y Javier Leira)