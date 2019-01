Padre denuncia que su hija fue violada en reiteradas ocasiones por el mismo agresor

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Un padre de familia denunció este miércoles de que su hija de 14 años fue violada en reiteradas ocasiones por un sujeto identificado como Cándido Flores, que es de su entorno familiar.

R.A., habló con Notivisión y contó que producto de estos vejámenes sexuales la menor dio a luz a su segundo hijo el pasado sábado en la Maternidad Percy Boland, y que ambos niños son hijos del mismo acusado.

"Mi niña fue violada por el mismo tipo, y él huyó. Quería arreglar conmigo diciendo que me calle y no diga nada pero le dije que no, que es menor de edad y que tiene catorce años", afirmó.

El padre de familia recordó que el primer abuso contra su hija se dio el 2016 cuando la menor vivía junto a su madre, ya que ambos progenitores de la víctima se encuentran separados. Aquel entonces sentó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Los Lotes, pero ante "un requerimiento fiscal" que le pidieron las autoridades policiales "y por la falta de recursos económicos" para pagar los trámites el proceso quedó a mitad de camino.

El hombre informó que su hija permanece internada en la maternidad, y que no puede sacarla porque sobre él pesa una denuncia sentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

"Esto no puede quedar así, yo estoy preocupado, fueron a poner una denuncia por negligencia contra mí si yo vine a denunciar a que se haga justicia ", cuestionó.