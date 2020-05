Padres de colegios particulares piden 50 % de descuento en las pensiones

El representante de padres de familia de colegios particulares, Ernesto Suárez, en entrevista con El Mañanero informó que la posición del sector respecto al pago de pensiones es que exista una reducción del 50 % en las pensiones escolares, esto tras la suspensión de clases por la pandemia que se registra en el país por el coronavirus.

“Podemos convocar y conllevar a un equipo técnico y científico para realizar este estudio de las rebajas”, aseguro Suárez.

Suarez indicó que esperaran una convocatoria a un dialogo por parte de las autoridades de educación para poder hallar una solución amigable.

“El Ministerio de Educación hasta la fecha no nos ha convocado a una mesa de dialogo como ANDECOP, sin embargo, nosotros estamos prestos y abierto spara cualquier mesa de diálogo para resolver este tema, que no solo está afectado a todos, no estamos siendo escuchados”, aseveró el representante de padres de familia.