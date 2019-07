Para hablar de corrupción hay que tener pruebas, dice DT Perú a Messi

Lionel Messi es una voz autorizada en el fútbol mundial, pero las acusaciones de corrupción en Sudamérica son muy serias y deben ser respaldadas con pruebas, dijo el entrenador de Perú, Ricardo Gareca, tras la derrota de su equipo el domingo en la final de la Copa América ante Brasil.

El "scratch" se impuso 3-1 con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison de penal a los 15, 45 y 90 minutos, respectivamente. Paolo Guerrero anotó de penal a los 44 para Perú, que volvía a jugar una final continental después de 44 años.

“(Messi) es una voz autorizada, no quiere decir que yo comparta (lo que dijo). Respeto muchísimo no solo al jugador, sino a la persona, no tuve oportunidad de conocerlo, pero me parece una persona muy centrada, la opinión la puedo compartir o no”, dijo Gareca en rueda de prensa.