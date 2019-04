Pastel de yuca al horno Recuerda que puedes compartirnos tu receta terminada en todas nuestras redes sociales Insumos: · 10 yucas hervidas · 6 cucharas de mantequilla · Una pizca de sal · Una pizca de pimienta blanca · 1 taza de crema de leche · 1 kilo de carne molida · 2 tazas de pasta de tomate · 2 dientes de ajo picados · 1 cebolla picada en cubos · Una pizca de azúcar · Media taza de vino tinto · 10 lonjas de queso mozzarella · 10 lonjas de jamón · 4 tazas de queso criollo rallado · 4 tazas de leche · 4 cucharas de harina · 3 tazas de choclo · 2 baguette en rodajas y tostada Preparación: Machacar las yucas mezclar con 2 cucharas de mantequilla, la crema de leche y salpimentar. Para la carne saltear cebolla, ajo, agregar la carne, la pasta de tomate, la pizca de azúcar y el vino tinto cocinar por unos minutos Armamos una bechamel con la leche, harina, y 4 cucharas de mantequilla y al final le agregamos el choclo. En una lasañera colocamos una capa de yuca, una capa de bechamel con choclo, queso, jamón y luego la salsa con carne y así vamos formando capas terminamos con queso criollo y al horno a 180 grados hasta que gratine

