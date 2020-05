Paz: "Mientras no llegue un laboratorio Tarija mantendrá su cuarentena total"

Rodrigo Paz, alcalde de la ciudad de Tarija, informó luego de mantener reuniones con autoridades locales, se determinó por mantener la cuarentena total a partir del 11 de mayo, fecha en la que el Gobierno anuncio implementar una "cuarentena dinámica" en los departamentos del país según su situación en cuanto al Covid -19, sin embargo, esta no tendría efecto alguno en toda la provincia Cercado (Tarija ciudad) hasta que se pueda contar con un laboratorio de detección de coronavirus.

"Mientras no llegue ese laboratorio Tarija tendrá que mantener su cuarentena total hasta tener información real de la pandemia en nuestro Municipio", informó la autoridad.



Asimismo Paz dijo que a nivel departamental, Tarija ha desarrollado trabajos individuales en cada municipio para batallar contra el coronavirus, pero en toda la región del sur del país no se cuenta con una fiabilidad de información sobre casos sospechosos y confirmados de coronavirus, por la falta de un laboratorio.



"Todos los alcaldes del departamento de Tarija hemos asumido una serie de decisiones para combatir al coronavirus, porque Bolivia es un país de alto riesgo, y no entendemos muy bien la clasificación que ha hecho el Gobierno de cuarentena dinámica en alto, mediano y bajo riesgo sin contar con información real sobre los casos en nuestra región", sostuvo.



Cabe recordar que en Tarija se han detectado 6 casos de Covid-19.