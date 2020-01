Polémica fiesta de los jugadores del City con 22 instagramers italianas

La plantilla del Manchester City no pudo celebrar la fiesta de Navidad antes de las fiestas. Estas fechas son muy concurridas en Inglaterra, sobre todo para los futbolistas, pues deben jugar el boxing day y no descansas. Antes de la festividad navideña también tienen encuentros coperos y de Premier League.

Para no despistarse, los jugadores de los citizen no hicieron la tradicional cena, pero no la cancelaron, sino que la aplazaron. Esta fiesta fue el pasado fin de semana, en Manchester y con 22 modelos e influencer de Italia que viajaron a la ciudad inglesa exclusivamente para salir de fiesta con​ los blue sky, según ha revelado The Sun.

Manchester City stars jetted in squad of stunning Instagram models for lavish Bunga Bunga-style bash after 6-1 winhttps://t.co/W2Re361EZQ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 14 de enero de 2020

Las italianas viajaron a Manchester y se alojaron en el hotel Mere Golf Resort and Spa. Desde allí subieron fotos y vídeos a sus redes sociales, hasta que un autobús las recogió y partieron hacia el lugar de la fiesta. Un lugar exclusivo y escondido del que no se ha filtrado la ubicación. En aquel lugar, nadie subió fotos a sus redes sociales.

El Manchester City no está enfadado y no sancionará a sus futbolistas porque estaban al tanto de la fiesta. No obstante, no ha sentado muy bien la presencia de las italianas, de la que no tenían constancia… ni ellos ni las mujeres de los futbolistas.

Tras la publicación del artículo de The Sun, muchas de las chicas que acudieron a la fiesta han borrado las fotos en Manchester o han puesto sus perfiles en privado.