El video de la supuesta resurrección de un hombre a manos de un pastor cristiano en Johannesburgo, Sudáfrica, se ha convertido en una avalancha de reacciones que varían desde la crítica hasta en la burla. Pues el dudoso 'milagro' han generado muchas críticas en el país e incluso, algunas empresas funerarias han demandado al religioso y a su iglesia.

El presunto milagro ocurrió cuando el pastor Alph Lukau, líder de la iglesia Alleluia Ministries International (AMI), abordó a un hombre identificado como Elliot, quien estaba en un ataud, acompañado de decenas de personas que afirman que había muerto tres días antes. El momento fue transmitido por su canal de YouTube el pasado 24 de febrero.

Luego de varias oraciones, Lukau toca con sus manos al presunto difunto y este se levanta en medio de la sorpresa de todos los espectadores.

"Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us" (Ephesians 3:20) pic.twitter.com/DlV0WXktBd