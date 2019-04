La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El nuevo comandante de la Policía Boliviana, Vladimir Calderón, posesionó este miércoles a su nuevo Estado Mayor con el desafío de alcanzar la "excelencia" en la prestación de servicios policiales a la sociedad.

Calderón designó a Eduardo Joaquín Rivera como Subcomandante General y Jefe de Estado Mayor de Policía, y a Johnny Donato Coronel como Inspector General.

"Con el gradual potenciamiento y el fortalecimiento de la institución policial que recibimos de parte del Gobierno del hermano presidente Evo Morales a través del hermano ministro de Gobierno, Carlos Romero, podemos alcanzar la excelencia de nuestros servicios", dijo Calderón tras juramentar a las nuevas autoridades.

El jefe policial consideró que es "urgente" transitar hacia el fortalecimiento tecnológico, que coadyuve en la labor institucional acorde a los avances y desarrollo de la modernidad a la que organizaciones criminales acceden con mayor facilidad para actuar ilícitamente.

Durante la posesión del nuevo Alto Mando Policial, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, llamó a los uniformados no caer en actos de corrupción e hizo un llamado a la autocrítica.

"No queremos saber de quejas de cobros por destino, no queremos saber eso, no puede haber en nuestra institución. Ya no hemos escuchado quejas del Comando nacional hace más de un año atrás, pero en los comandos departamentales todavía se rumorea", afirmó.

Recientemente, el exjefe policial de Oruro, coronel Rommel Raña, fue cautelado tras ser acusado de hacer cobros a cambio de destinar a sus subalternos a puestos de control al contrabando.

Romero recalcó que, si algún diputado, dirigente social, militante del MAS o alguien que diga ser su familiar se presenta buscando favorecimientos, debe ser arrestado. " Por favor, arréstenlo. Nosotros no apadrinamos a nadie (...) no vamos a proteger a nadie. Así es y así debe ser".

Señaló que si algún uniformado incurre en "barbaridades", aunque haya sido felicitado en el pasado, no se lo protegerá.