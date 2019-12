Presidenta Áñez lamenta fallecimiento del fotoperiodista Samy Schwartz

El fallecimiento del fotoperiodista y activista de Derechos Humanos, Sammy Schwartz a tomado sorpresa a todos los periodistas nacionales, y a sus personas allegas, asi como la presidenta Jeanine Áñez, quien justamente ayer estuvo reunida con él en Palacio de Gobierno.

"Ayer me visitó en Palacio y me acompañó en la sesión de fotos oficiales. Nuestros últimos momentos juntos, fue con mucho cariño y respeto mutuo", manifestó la mandataria de Estado, que no tardo en mostrar su pésame a través de sus redes sociales. "Muy triste tras el fallecimiento de mi querido amigo y gran luchador por la democracia @samyschwartz", escribió la jefa de Estado en su cuenta en Twitter.

El fotoperiodista habría fallecido debido a un paro cardiorrespiratorio cuando retornaba el miércoles de la ciudad de La Paz a Santa Cruz, según medios de prensa.

Por otra parte Sammy, quien era de origen judío y radicaba en Santa Cruz trabajó para diversos medios de comunicación, entre ellos Página Siete, El Deber, etc. Denunció que fue amenazado de muerte por lo que tuvo que salir de Bolivia con destino a Europa, pero esta semana decidió regresar al país.