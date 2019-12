Pumari niega acercamientos con Mesa y Doria Medina

En una conferencia de prensa el líder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, aseguró no haber tenido ningún tipo de acercamiento político con Carlos Mesa y con el líder de Unidad Nacional (UD), Samuel Doria Medina.



"No se ha tenido acercamiento con ningún candidato, sería irresponsable de que en este momento diga de mi parte decir que me he reunido con Carlos Mesa eso es falso, que tal vez me reunido con Samuel Doria Medina eso es falso, que me he reunido tal vez con otros candidatos eso es totalmente falso", aseguró en la ciudad de Cochabamba.