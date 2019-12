Pumari: “No se trata de pensar en una candidatura, necesitamos pensar como patriotas”

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari durante conferencia de prensa indicó que no definió ninguna candidatura con el ex presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho.

“Respeto la posición del señor Camacho, el tema de los tiempos presiona un poco (…), pero deben comprender que no puedo tomar una decisión unilateral, necesito hablar con las organizaciones e instituciones, porque hoy no se trata de pensar en una candidatura, Marco Pumari no va pensar como candidato, necesitamos pensar como patriotas, tomar la mejor decisión”, aseveró