Pumari: "Si tomo una posición debe ser pensando en Bolivia"

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, afirmó que su posible candidatura a la Presidencia o Vicepresidencia de Bolivia será consultada a las organizaciones e instituciones en Potosí. Sin embargo, aclaró que si se postula a cualquiera de las postulaciones "sería con la mejor persona u opción" como lo califica, mencionando al excívico Luis Fernando Camacho.

"Primero está la patria, donde sea que me encuentre, arriba o abajo, siempre lucharé por mi tierra (...) Si tomo una posición debe ser pensando en Bolivia, haciendo un análisis claro de la situación política que estamos atravesando", manifestó el cívico potosinista la noche del lunes, en un contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Desde Villamontes, municipio donde llegó para reunirse con sectores sociales y donde fue proclamado candidato a presidente, Pumari manifestó que el Palacio de Gobierno necesita de personas idóneas para gobernar el país, y que a pesar de las críticas y presión que recibe por aún no oficializar su candidatura, indicó que cuenta con la capacidad necesaria y moral para participar de las elecciones generales en 2020 si así el pueblo lo decide.

"Marco Pumari no es un aparecido, estuvo en las calles en varias oportunidades y no solo en esta gestión. Voy a decidir lo que sea correcto para Bolivia. Marco Pumari no va ser factor de división y de polarización",

Reconoció que hace un mes no imaginaba que estaría en esta posición política luego de ser uno de los protagonistas de las movilizaciones en el país y que tuvo como resultado la aclamación y aceptación de gran parte de la población. Empero, dijo que este último tiempo analizó fríamente este panorama para tomar decisión.

En el programa, el líder potosinista dijo que conversó con Luis Fernando Camacho en el que coincidieron que se debe anteponer los intereses de la patria ante que los intereses personales, que se debe unificar los votos para no dispersar para que el MAS no retorne al poder.