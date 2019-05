Ramos pidió irse del Madrid gratis para jugar en China

Madrid, España Madrid, España

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, pidió dejar el club para ser transferido sin cargo a un equipo chino, dijo el presidente del club, Florentino Pérez, quien destacó que rechazó el requerimiento del defensor.

"Vino a verme y me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar el transfer. Yo le dije que esto no podía ser", sostuvo Pérez el lunes en una entrevista con la cadena de radio Onda Cero. "Es imposible que dejemos marchar gratis al capitán, porque además sería un precedente peligroso".

El defensor de 33 años es un gran referente del club, con el que ganó cuatro ediciones de la Liga de Campeones, aunque fue muy criticado por la floja campaña "merengue" en la temporada que acaba de terminar. Sergio tiene contrato hasta 2021 y una cláusula de más de USD 800 millones, algo que ningún club puede pagar.

Ramos fue hallado culpable por la UEFA de hacerse suspender intencionalmente para la revancha de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Ajax, en un partido en que el equipo holandés se impuso 4-1 como visitante y dejó fuera de carrera al equipo blanco, que sufrió su eliminación más temprana desde 2010 en el torneo continental.

El Madrid también vivió una de las peores campañas que se recuerden en la liga española, en la que terminó a 19 puntos del campeón Barcelona. Los blancos perdieron 12 partidos ligueros por primera vez en 20 años.

Con respecto a los refuerzos, Pérez sostuvo que aún no están barajando nombres y que primero debe reunirse con Zinedine Zidane.