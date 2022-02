Rareza en el mar: Hallan un extraño tiburón bebé fantasma [FOTOS]

Cargando...

Nueva Zelanda

Científicos de Nueva Zelanda descubrieron una extraña cría de un tiburón fantasma, una rara especie de pez de la que se conoce poco, pues suele vivir en las profundidades del mar, informan medios locales.

La cría, o neonato, fue capturada por un equipo de biólogos marinos del Instituto Nacional de Investigación Atmosférica y del Agua de Nueva Zelanda (NIWA). La pequeña criatura fue encontrada a una profundidad de 1.200 metros en Chatham Rise, frente a la costa este de la Isla Sur, según un comunicado de NIWA. Este descubrimiento debería decirnos más sobre los tiburones fantasma y cómo maduran hasta convertirse en adultos.

Es uno de los pocos avistamientos de un tiburón fantasma recién nacido, ya que normalmente nacen de huevos depositados en el fondo del mar, comentó Brit Finucci, científica del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera.

"Podemos afirmar que este tiburón fantasma salió recientemente del cascarón porque tiene el vientre lleno de yema de huevo. Es bastante asombroso. La mayoría de los tiburones fantasma de aguas profundas son especímenes adultos ya conocidos. Pero los recién nacidos se avistan raras veces, por lo que sabemos muy poco sobre ellos", explicó Finucci.

Cargando...

Esta especie es conocida por su particular color azul y por ostentar un órgano sexual retráctil en la cabeza. Además, su esqueleto está compuesto por cartílagos en lugar de huesos. Es una especie llena de mitos y aún desconocida para la ciencia. A pesar de su nombre, no es un tiburón, sino una especie de pez relacionada, estrechamente, con las rayas y los tiburones. No es común encontrarla en estado adulto, pero es aún más difícil que se deje ver cuando es joven o apenas un bebé.

Se cree que los tiburones fantasmas se originaron hace 420 millones de años, durante el Silúrico temprano, es decir antes de la época de los dinosaurios.

Cargando...