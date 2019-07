Reino Unido acelera los preparativos para un Brexit sin acuerdo -ministro de Exteriores

LONDRES (Reuters) - Reino Unido está impulsando los preparativos para un Brexit sin acuerdo y estará listo para salir de la Unión Europea con o sin acuerdo el 31 de octubre, dijo el lunes el secretario de Relaciones Exteriores Dominic Raab.

Raab, un abierto defensor del Brexit, dijo a la BBC que es necesario eliminar la "antidemocrática" salvaguarda irlandesa del Acuerdo de Retirada.

"Queremos un buen acuerdo con los socios y amigos de la UE, pero eso debe implicar la abolición de la salvaguarda antidemocrática", dijo Raab, cuyo cargo equivale en Reino Unido al de ministro. "Lo que el primer ministro ha ordenado y el gabinete ha aceptado es un impulso de esos preparativos."

Los ministros dijeron el domingo que el Gobierno asumió que la UE no va a renegociar el acuerdo de Brexit que se acordó con la ex primera ministra Theresa May, pero que cuenta con la oposición de su sucesor Boris Johnson, y que está acelerando los preparativos para abandonar el bloque el 31 de octubre sin un acuerdo.

El político conservador Oliver Letwin, que se opone a dejar la UE sin un acuerdo de transición, dijo a la radio BBC que los diputados tratarían de detener un Brexit sin acuerdo, pero que no estaba claro si el Parlamento podría evitar tal escenario.

"Estoy aceptando que es posible que no seamos capaces (de detener a un Brexit sin acuerdo)", dijo.

"Nadie puede decir si podremos obtener una mayoría en el parlamento para llevar a cabo alguna otra cosa que no sea una salida sin acuerdo en el último minuto, si resulta que este Gobierno no tiene un acuerdo", dijo Letwin.

