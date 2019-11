Revelan video de Evo ordenando bloqueo a ciudades y que no llegue alimento

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

La mañana de este miércoles el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó un video en el que el expresidente Evo Morales convoca a que organizaciones sociales continúen movilizados y a evitar el ingreso de alimentos a las ciudades.

El contacto telefónico entre Evo Morales y Faustino Yucra Yarwi se habría realizado hace tres días, reveló Murillo a la vez de asegurar que un equipo de abogados está trabajando para presentar la demanda internacional a las instancias que correspondan, así mismo pidió difundir el video.

En ese audio Morales afirma: "Hermanos que no entre comida a las ciudades, vamos a hacer un cerco a las ciudades (...) Ahora estamos viviendo en dictadura, así es la dictadura, algunos no entienden (que es la) dictadura, ahora la gente va a ver cómo se vive en la dictadura con el golpe de Estado. Estoy pensando y quiero que sepan, si la Asamblea (Legislativa) mañana o pasado rechaza mi renuncia voy a intentar como sea meterme hermano, aunque me detengan, vamos a dar dura batalla a los racistas y fascistas hermano".

"(Evo Morales) ordena que no entre comida a las ciudades, este es un crimen de lesa humanidad, en las próximas horas presentaremos la demanda internacional sobre esto. No puede ser así, los bolivianos creyeron en él, el 70% de los bolivianos votaron por él y hoy día ordena matar a su pueblo de hambre", dijo el ministro de Gobierno, tras difundir ese material en una conferencia de prensa.



Murillo lamentó que Morales incurra en ese tipo de acciones cuando la población boliviana "creyó tanto en él" y cuestionó que el exmandatario "ordene asesinar a su pueblo"..