Revilla dice que están a horas de sufrir una emergencia sanitaria

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El alcalde Luis Revilla advirtió este lunes que la sede de Gobierno está a horas de que se desate una emergencia sanitaria, causada por la acumulación de basura, si es que no se logra desbloquear el ingreso al relleno sanitario de Alpacoma.

“Estamos efectivamente a punto, a horas, de que tengamos una emergencia sanitaria si es que no se abre el relleno sanitario, porque no hay otra posibilidad. El trabajo que se hizo no aguanta más tiempo, ya no hay manera, no existen miles de volquetas en la ciudad, no hay forma de seguir haciendo esto”, dijo.

La semana pasada el servicio de recojo de basura es irregular producto de una protesta de un grupo de personas que rechaza que se siga trasladando basura a Alpacoma, tras el deslizamiento de una celda que provocó la filtración de lixiviados (líquidos tóxicos).

La Alcaldía paceña reiteró su pedido a la ciudadanía que no saque sus residuos a la calle, pero advirtió que eso tampoco es sostenible. Sostuvo que le corresponde a la Gobernación establecer si debe o no ser cerrado el relleno sanitario y anticipó que, de acuerdo al plan de contingencia que aplica la empresa Tersa, en unos seis meses se restablecería la normalidad en ese espacio, que acoge las cerca de 500 toneladas de desechos que se generan al día en la urbe paceña.

“Se podría guardar la basura tres días a lo mucho, después ya no, por eso repito: estamos ante un riesgo inmediato de que en las siguientes horas se produzca una emergencia sanitaria”, señaló Revilla.

El problema surgió después de que el pasado martes hubo un deslizamiento de lixiviado del relleno sanitario de Alpacoma.