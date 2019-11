Revilla llama a la calma a grupos movilizados

El Alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, pidió a los grupos movilizados tener calma para evitar se incremente la violencia en el país ante el panorama de tensión que se viven en diferentes regiones.

“Hacemos un llamado también a todos los grupos organizados que están movilizados a los que están llegando además a la ciudad de La Paz a que no caigan en provocaciones, no destrocen los bienes públicos y por supuesto cuidemos la integridad de las personas no queremos más muertos en nuestro país”, aseveró la autoridad edil.

Revilla aseguro que está en manos del gobierno lograr la pacificación del país tomando decisiones que coadyuven en disminuir la tensión.

“En manos esencialmente del gobierno están estas decisiones, tiene que pedirle o instruirle, como ustedes quieran verlo, al Tribunal Supremo Electoral a que renuncie eso va abrir un pequeño espacio de diálogo seguramente de concertación y luego por supuesto la convocatoria a elecciones que es el camino pacifico a través del cual tenemos que resolver las diferencias y tenemos que cambiar un gobierno”, puntualizó