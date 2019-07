Rodríguez a Ortiz: "El ladrón piensa que todos son de su misma condición"

Potosí, Bolivia Potosí, Bolivia

Después que la alianza Bolivia Dice No insinuara que hubo un "acto corrupto" en la renuncia de su candidato a la vicepresidencia, Edwin Rodríguez, éste respondió al candidato a la Presidencia, Oscar Ortiz, y le dijo que "el ladrón piensa que todos son de su misma condición".

"Hay un viejo dicho que se escucha y lee cuando hay acusaciones falsas y difamaciones o cuando hay insinuaciones, es que 'el ladrón piensa que es de su misma condición'. Nadie en esta vida puede juzgar algo que no puede probar, yo lo emplazo al senador Ortiz (a demostrar)", declaró Rodríguez a radio Panamericana.

Tras conocerse la decisión de dimitir a su candidatura, el líder del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Rubén Costas, insinuó un hecho irregular: "Hoy han vuelto a aparecer las viejas mañas de la vieja política, de aquellos tiempos en las que se compraban y vendían candidatos, de aquellos políticos que compraban a los que no convencían", sostuvo.

Mientras que el candidato a la presidencia, Oscar Ortiz, al manifestar que mantendrá su candidatura a pesar de haber quedado solo en la carrera electoral, también dijo que "un acto corrupto no impedirá esta candidatura".

"Quiero decirle al país y al MAS y a todos los otros, que mi candidatura no tiene precio, ni vendemos candidaturas", sostuvo al lamentar que Rodríguez no compartió con la dirección política de la alianza Bolivia Dice No su decisión de alejarse de la postulación.

VAMOS A REDOBLAR EL ESFUERZO.

Quiero agradecer a la Alianza @BoliviaDiceNo_, la decisión conjunta de CONTINUAR CON ESTA CANDIDATURA. Y quiero decirle al país, al MAS, y a todos los otros; que mi candidatura NO TIENE PRECIO. Ni compramos candidatos; ni vendemos candidaturas. pic.twitter.com/iaNnG4CjeN — Oscar Ortiz Antelo (@OscarOrtizA) 12 de julio de 2019

Después de varios meses de campaña electoral, Rodríguez dijo este viernes que su candidatura fue pensada desde una visión de complementariedad, "complementariedad que no llegó, lo que hubo es solo un acompañamiento de una utilización abusiva, muy torpe de mis raíces originarias y mi condición humilde".

Aseguró que no tuvo contacto con el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, porque además no es santo de su devoción, sin embargo, dijo estar consciente que es la segunda fuerza política del país.

"Bolivia necesita salir de la dictadura y recuperar la democracia y para eso debe haber dos candidatos y hoy digo, lamentablemente, porque tampoco Carlos Mesa es santo de mi devoción, pero es el segundo y nosotros somos terceros, y hay que tener la grandeza para tomar una decisión", precisó Rodríguez.

Por su parte, Carlos Mesa valoró la decisión democrática de Rodríguez, lo que clarifica las opciones políticas hacia las Elecciones Generales de 2019.

En tanto, el senador potosino dijo que nunca tuvo contacto con Mesa, aunque deslizó un virtual apoyo. "Le juro y al país no conozco, no he conversado con el candidato Mesa, no tengo relación alguna. Si alguien insinúa que hay algo por ahí le emplazo a demostrar".