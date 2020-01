Salma Hayek atacada por un mono mientras filmaba Frida

México México

Con la larga carrera artística que tiene Salma Hayek no es de asombrarse si en alguna oportunidad comparta con sus seguidores y fans más de una anécdota divertida, como la que vivió cuando grababa la película Frida en 2001, en esa ocasión la mexicana fue atacada por un mono.

De acuerdo a una entrevista que dio para la revista Vogue, Salma admite que ahora se puede reír pero que en su momento fue una experiencia no muy grata. “Este mono que se llamaba Tyson, de hecho, me atacó durante la filmación de Frida y me hirió gravemente”.

Además, la veracruzana tuvo que realizar una sesión fotográfica con el chimpancé y Salma tenía miedo de que la atacara en la cara. “Fui lo suficientemente valiente como para dejarle volver y trabajar de nuevo en la película, y luego todavía hice una sesión de fotos con él para Vogue. Realmente esperaba que no fuera a atacar mi cara”, cuenta.

No es secreto que a la actriz se gusten los animales, en más de una ocasión ha compartido en sus redes sociales fotografías de su convivencia con ellos. Además, ella tiene en su casa un pastor alemán y un lobo blanco, los cuales adora. Hace un tiempo Salma rescató a una perrita, la cual falleció hace un par de años.