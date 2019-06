Se filmó tomando píldoras para abortar a sus gemelos

Pennsylvania, EEUU Pennsylvania, EEUU

Un polémico documental muestra a una mujer embarazada tomando una píldora abortiva después de tomar la difícil decisión de abortar a las gemelas que llevaba.

La División de Abortos, examinada en la red estadounidense PBS en abril, mostró los procedimientos cotidianos dentro de una clínica de abortos en Pennsylvania.

Estados Unidos está dividido por el problema, ya que muchos Estados han elegido restringir los derechos de las mujeres a interrumpir su embarazo. Una de ellas es Alabama, que controvertidamente aprobó una prohibición casi total de abortos, incluso en casos de violación e incesto.

En el documental, aparece la doctora hablando con Taryn, madre de dos hijos, que se traga la llamada “píldora abortiva”, RU-486, que fue aprobada por el gobierno federal en 2000.

La doctora le dice a la paciente embarazada que tendrá que tomar una segunda píldora para inducir los síntomas de un aborto espontáneo al día siguiente en casa.

Decisión difícil

Taryn les dijo a los productores que ella tomó la difícil decisión de abortar con su esposo Charles. “Lo que espero es sentir una sensación de paz, no solo conmigo misma y con la decisión que tomé, sino también por los dos seres que he elegido no traer al mundo".

"Gracias por elegirme. Y me siento honrada de recibir este regalo de la vida. Y también, no puedo hacerlo ahora."No puedo aceptar este regalo porque también soy responsable de las otras dos vidas que cuido". A pesar de los sentimientos de tristeza y de culpa "Confío en la decisión que tomamos", señala.

Desde que la Corte Suprema de los EEUU votó a favor del aborto en 1973, las clínicas en el país han tenido que lidiar con manifestantes e incluso ataques violentos, incluidos tiroteos en masa.

La práctica de Pensilvania presentada en la película también muestra la escolta a las mujeres dentro y fuera del centro para protegerlas de los manifestantes. Según la Fundación Pro-Choice America, la violencia dirigida contra los proveedores de servicios de aborto ha matado al menos a 11 personas. Y desde 1977, se han producido 41 ataques con bombas en clínicas en los Estados Unidos y Canadá, según la Federación Nacional de Aborto (NAF).

¿Es legal el aborto en los Estados Unidos?

El aborto es un derecho constitucional en los Estados Unidos.

Los estados pueden regular los abortos a partir del segundo trimestre en interés de la salud de la mujer.

Sin embargo, en los últimos meses, algunos estados han optado por prohibir los derechos de aborto en interés del feto, siempre que el embarazo no cause daño a la mujer embarazada.

El 9 de mayo, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó una ley que prohíbe la realización de un aborto si se detecta un latido fetal.

Y más tarde, ese mismo mes, los legisladores de Alabama aprobaron una prohibición casi total de los abortos, incluso en casos de violación e incesto.

Missouri es otro estado que aprobó la prohibición de casi todos los abortos el mes pasado.