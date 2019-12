Sebastián Ferrat muere a causa de una grave enfermedad

Soy Sebastián Ferrat y #SoyHombrePalacio #MiPielEsMavyPalacio @mavypalacio @mavypalacior @mavypalaciosur @mavypalacio_usa Excelente inicio de semana CHULADAS. #FerratEFFECT

A post shared by Sebastian Ferrat (@sebastianferrat) on Sep 10, 2018 at 6:51am PDT