Senda reformista de Brasil no se verá alterada por liberación de Lula: funcionario

BRASILIA, 11 nov (Reuters) - La reciente liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el aumento de la inestabilidad política en América Latina no obstaculizarán el proceso de reformas económicas en Brasil, dijo el lunes un funcionario de alto rango del Ministerio de Economía.

"Creo que, de hecho, eventualmente provocará más debate sobre las reformas, lo cual es bueno", dijo a Reuters en Brasilia el secretario del Tesoro, Mansueto Almeida. "Cuando haces cambios en la sociedad basados ​​en un debate adecuado, es bueno, porque esos cambios se hacen con convicción".

Con respecto a la liberación de Lula el viernes pasado después de que el máximo tribunal del país revocó un fallo anterior que permitía mantener en la cárcel a las personas condenadas que pierden su primera apelación, Almeida dijo que Brasil no debería preocuparse por quiénes son los "actores políticos".

"Al final del día, no creo que debamos temer tener un 'político A', un 'político B', un 'político C' (liberado de la cárcel)", dijo Almeida. "Hay que llevar el debate al Congreso y ver cómo evoluciona. Si convence a la gente y a los legisladores, se hacen los cambios. Si no, no se hacen. Eso es democracia".

Después de que se aprobara un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones, que ahorrará a las arcas públicas unos 800.000 millones de reales (193.000 millones de dólares) en la próxima década, el Congreso de Brasil debatirá otras propuestas gubernamentales, como la reforma fiscal y cambios "administrativos".

(1 dólar = 4,15 reales)

(Reporte de Jake Spring, escrito por Jamie McGeever. Editado en español por Rodrigo Charme)